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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Eylül Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:23
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 21 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    21 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    ÇEKMEKÖY

    Etkilenen Mahalleler:  Soğukpınar Mah,Ekşioğlu Mah

    Arıza Sebebi: 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 21.09.2021 08:30

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    SİLİVRİ

    Etkilenen Mahalleler: Ortaköy Merkez Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 21.09.2021 09:14

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    İSKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI

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