Petrol
92.48
2.05%
Euro
18.1555
-0.54%
Dolar
18.3143
-0.02%
Altın
983.15
0.32%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.544
-3.26%
BTXN Coin
7.95
-0.87%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Eylül Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 21.09.2022 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 21 Eylül Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

    21 Eylül 2022 İSKİ kesintileri

    İSKİ'nin sitesinde yer alan arızaları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    Prens William'ı tahttan edecek gizli Kraliyet bebeği ortaya çıktı
    Dünya

    Prens William'ı tahttan edecek gizli Kraliyet bebeği ortaya çıktı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    2023'te Türk savunma sanayisi gövde gösterisi yapacak
    Teknoloji

    2023'te Türk savunma sanayisi gövde gösterisi yapacak

    Görüş Bildir