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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Kasım Pazar sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler..
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 09:59
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi Ayaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 21 Kasım 2021 Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    21 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Beşiktaş: Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Cihannuma Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Kağıthane: Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Maltepe: Altayçeşme Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sarıyer: Huzur Mah,Ayazağa Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultangazi: Zübeyde Hanım Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 21 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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