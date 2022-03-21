Petrol
111.27
3.09%
Euro
16.38
0.09%
Dolar
14.83
0.27%
Altın
917.44
0.38%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
606.700
-1.72%
BTXN Coin
39.10
-0.33%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Mart Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 21 Mart Pazartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    21 MART 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Beşiktaş : Dikilitaş Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Gaziantep FK - Galatasaray - CANLI SKOR
    Futbol

    Gaziantep FK - Galatasaray - CANLI SKOR

    Marmara depreminde göçük altından kurtulan genç, 11 yıldır kayıp
    3. Sayfa

    Marmara depreminde göçük altından kurtulan genç, 11 yıldır kayıp

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir