İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından güncelleniyor.

Suyu kesilen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 21 Mayıs Cumartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 Mayıs İstanbul'da su kesintileri

Büyükçekmece

Etkilenen Mahalleler: Karaağaç Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 21.05.2022 08:23

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.