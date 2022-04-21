İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Nisan Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 21 Nisan Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Soğuksu Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:20

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Esentepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:29

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler: Çamlık Mah,Çakmak Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:17

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: Acıbadem Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 21.04.2022 08:50

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.