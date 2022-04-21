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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama
- Haber Merkezi
- 21.04.2022 - 09:37
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 21 Nisan Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
21 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Soğuksu Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:20
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Esentepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:29
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler: Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:17
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler: Acıbadem Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 21.04.2022 08:50
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.