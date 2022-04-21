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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Nisan Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 09:37
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 21 Nisan Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    21 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Beykoz

    Etkilenen Mahalleler: Soğuksu Mah

    Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:20

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultangazi

    Etkilenen Mahalleler: Esentepe Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:29

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Ümraniye

    Etkilenen Mahalleler: Çamlık Mah,Çakmak Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 21.04.2022 09:17

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Üsküdar

    Etkilenen Mahalleler: Acıbadem Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 21.04.2022 08:50

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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