İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Ocak 2022 Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 21 Ocak 2022 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 OCAK 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah

Başlama Tarihi : 21.01.2022 08:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.