İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 22 Ağustos 2021 Pazar hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 22 Ağustos 2021 Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...

22 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah,Sazlıbosna Mah,Tayakadın Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Boyalık Mah,Hicret Mah,Karaburun Mah,Karlıbayır Mah,Haraççı Mah,Durusu Mah,Fatih Mah,Hacımaşlı Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Taşoluk Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 22.08.2021 01:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Pirinççi Mah,İhsaniye Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Taşoluk Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 22.08.2021 01:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.