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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 22 Aralık Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 08:58
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    22 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Bakırköy : Kartaltepe Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Üsküdar : Yavuz Türk Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama #1

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