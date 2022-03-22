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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 22 Mart Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:20
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 22 Mart Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    22 MART 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    KADIKÖY

    Etkilenen Mahalleler: Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Caferağa Mah

    Arıza Sebebi: 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 22.03.2022 08:33

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ KESİNTİ SORGULAMA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2022 İSKİ kesinti sorgulama #1


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