İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık 2021 Perşembe su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 23 Aralık 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ESENLER

Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2021 04:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.