İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 23 Haziran Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 23 Haziran Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu : Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

K.Çekmece : İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik : Fevzi Çakmak Mah,Esenler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri : Mimar Sinan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çatalca : Kaleiçi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.