İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 23 Kasım Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 23 Kasım 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler: Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi: 23.11.2021 09:13

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler: Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah

Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Karabal Deresi Dere Islahı Çalışması İşi Kapsamında 400 Mm Lik Df İsale Hattında Kesinti Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir

Başlama Tarihi: 23.11.2021 08:51

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler: Şehremini Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 23.11.2021 08:42

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler: Cebeci Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 23.11.2021 02:08

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.