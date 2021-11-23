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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 09:54
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 23 Kasım 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler: Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi: 23.11.2021 09:13
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler: Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Karabal Deresi Dere Islahı Çalışması İşi Kapsamında 400 Mm Lik Df İsale Hattında Kesinti Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir
Başlama Tarihi: 23.11.2021 08:51
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
FATİH
Etkilenen Mahalleler: Şehremini Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.11.2021 08:42
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler: Cebeci Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.11.2021 02:08
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.