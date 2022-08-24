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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 24 Ağustos Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 24.08.2022 - 08:37
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 24 Ağustos Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

    24 Ağustos 2022 İSKİ kesintileri

    Bahçelievler  : Zafer Mah,Yenibosna Merkez Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Kocasinan Merkez Mah,Hürriyet Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bakırköy  : Yeşilköy Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bağcılar  : Kazım Karabekir Mah,Barbaros Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Esenler: Fatih Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


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