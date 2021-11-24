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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 24 Kasım Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 08:59
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    24 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Ümraniye: Şerifali Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 24 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama #1

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