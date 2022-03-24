İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 Perşembe İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 Perşembe İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. İşte 24 Mart 2022 Perşembe günü su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 24 Mart 2022 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

24 MART 2022 PERŞEMBE İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama: 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 24.03.2022 08:54

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 24.03.2022 09:24

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen Mahalleler: Kavakpınar Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 24.03.2022 09:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.