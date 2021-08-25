İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 25 Ağustos 2021 Çarşamba hangi ilçelerde sular kesilecek?

stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 25 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK

Bahçelievler ilçesi: Kocasinan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenler ilçesi: Birlik Mah

Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt ilçesi: Turgut Özal Mah

Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih ilçesi: Molla Gürani Mah

Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Maltepe ilçesi: Zümrütevler Mah,Gülensu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar: Yavuztürk Mah

Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.