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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 10:02
stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 25 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
25 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK
Bahçelievler ilçesi: Kocasinan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenler ilçesi: Birlik Mah
Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt ilçesi: Turgut Özal Mah
Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih ilçesi: Molla Gürani Mah
Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
Maltepe ilçesi: Zümrütevler Mah,Gülensu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar: Yavuztürk Mah
Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.