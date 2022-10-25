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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 25 Ekim Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler..
    • 25.10.2022 - 10:17
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 25 Ekim Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler.

    25 Ekim 2022 İSKİ kesintileri

    İSKİ'nin sitesinde yer alan arızaları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İSKİ ARIZA SORGULA


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