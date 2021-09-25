İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 25 Eylül Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: Başak Mah

Başlama Tarihi: 25.09.2021 08:42

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah

Başlama Tarihi: 25.09.2021 08:49

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler: Örencik Mah, Başak Mah

Başlama Tarihi: 25.09.2021 07:47

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.