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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 09:09
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...
25 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: Başak Mah
Başlama Tarihi: 25.09.2021 08:42
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah
Başlama Tarihi: 25.09.2021 08:49
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler: Örencik Mah, Başak Mah
Başlama Tarihi: 25.09.2021 07:47
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.