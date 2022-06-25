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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 25.06.2022 - 09:40
- Güncelleme : 25.06.2022 - 10:28
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 25 Haziran Cumartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
25 Haziran İSKİ kesintileri
Fatih
Etkilenen Mahalleler: Derviş Ali Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.06.2022 09:14
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih
Etkilenen Mahalleler: Yedikule Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.06.2022 10:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler: Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.06.2022 10:21
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.