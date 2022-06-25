İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 25 Haziran Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 25 Haziran Cumartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 Haziran İSKİ kesintileri

Fatih

Etkilenen Mahalleler: Derviş Ali Mah,Balat Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.06.2022 09:14

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih

Etkilenen Mahalleler: Yedikule Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.06.2022 10:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.06.2022 10:21

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.