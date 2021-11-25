İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 25 Kasım Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 25 Kasım 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler: Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:11

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: Başakşehir Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:01

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler: Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:59

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:01

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen Mahalleler: Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler: Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:26

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.