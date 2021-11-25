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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 10:17
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 25 Kasım 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...
25 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler: Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: Başakşehir Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:01
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalleler: Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:59
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:01
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
PENDİK
Etkilenen Mahalleler: Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Etkilenen Mahalleler: Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:26
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.