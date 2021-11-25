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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 25 Kasım Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 10:17
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 25 Kasım 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    25 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    BAĞCILAR

    Etkilenen Mahalleler: Fevzi Çakmak Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:11

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BAŞAKŞEHİR

    Etkilenen Mahalleler: Başakşehir Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:01

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    GÜNGÖREN

    Etkilenen Mahalleler: Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:59

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    KÜÇÜKÇEKMECE

    Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

    Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:01

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    PENDİK

    Etkilenen Mahalleler: Bahçelievler Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:06

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    SARIYER

    Etkilenen Mahalleler: Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

    Başlama Tarihi: 25.11.2021 09:26

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI

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