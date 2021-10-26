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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 09:35
- Güncelleme : 26.10.2021 - 10:08
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Ekim Salı 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
26 EKİM SALI SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler: Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 26.10.2021 09:58
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler: 50Yıl Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarih: 26.10.2021 08:54
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.