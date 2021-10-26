İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 26 Ekim Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Ekim Salı 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 EKİM SALI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler: Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 26.10.2021 09:58

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler: 50Yıl Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarih: 26.10.2021 08:54

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.