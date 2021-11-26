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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 26 Kasım Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 13:32
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Kasım 2021 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    26 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Kartal: Çarşı Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 26 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama #1

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