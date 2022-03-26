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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2022 Cumartesi İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 09:54
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2022 Cumartesi İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    26 MART 2022 CUMARTESİ İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    SULTANGAZİ

    Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah

    Başlama Tarihi : 26.03.2022 09:34

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA


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