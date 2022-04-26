Petrol
102.81
0.64%
Euro
15.82
-0.07%
Dolar
14.78
0.11%
Altın
904.47
0.28%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
603.150
5.26%
BTXN Coin
21.48
12.22%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 26 Nisan Salı günü sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 26 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    26 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Beykoz

    Etkilenen Mahalleler: Riva Mah,Öğümce Mah,Paşamandıra Mah,Bozhane Mah,Göllü Mah

    Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama: Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi: 26.04.2022 08:56

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Maltepe

    Etkilenen Mahalleler: Gülsuyu Mah,Gülensu Mah

    Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 26.04.2022 09:11

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Çekmeköy

    Etkilenen Mahalleler: Sırapınar Mah,Hüseyinli Mah

    Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama: Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi: 26.04.2022 08:56

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


    İlginizi Çekebilir

    Malatya’da 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri
    3. Sayfa

    Malatya’da 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Çorum'da, su havzasındaki kaçak villalar yıkıldı
    3. Sayfa

    Çorum'da, su havzasındaki kaçak villalar yıkıldı

    Görüş Bildir