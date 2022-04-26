İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 26 Nisan Salı günü sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 26 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Riva Mah,Öğümce Mah,Paşamandıra Mah,Bozhane Mah,Göllü Mah

Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 26.04.2022 08:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe

Etkilenen Mahalleler: Gülsuyu Mah,Gülensu Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 26.04.2022 09:11

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler: Sırapınar Mah,Hüseyinli Mah

Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 26.04.2022 08:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.