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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 09:21
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 26 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
26 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Riva Mah,Öğümce Mah,Paşamandıra Mah,Bozhane Mah,Göllü Mah
Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 26.04.2022 08:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Maltepe
Etkilenen Mahalleler: Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 26.04.2022 09:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler: Sırapınar Mah,Hüseyinli Mah
Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Cumhuriyet-Riva 400Mm İsale Hattının Boru Köprüsündeki Arızası Sebebiyle Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 26.04.2022 08:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.