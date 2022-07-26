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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
- 26.07.2022 - 08:40
- Güncelleme : 26.07.2022 - 17:53
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 26 Temmuz Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..
26 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri
Kartal : Cumhuriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri: Çayırdere Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri : Gümüşyaka Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri : Gümüşyaka Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çekmeköy : Sultançiftliği Mah
26.07.2022 15:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.