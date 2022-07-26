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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 26 Temmuz Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 26.07.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:53
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 26 Temmuz Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

    26 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri

    Kartal  : Cumhuriyet Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri: Çayırdere Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri : Gümüşyaka Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri  : Gümüşyaka Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Çekmeköy  : Sultançiftliği Mah

    26.07.2022 15:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


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