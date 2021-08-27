İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 27 Ağustos 2021 Cuma hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 27 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Başakşehir ilçesi: İkitelli Osb

Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü ilçesi: Kavaklı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi ilçesi: Habipler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.