Euro
12.7394
2.41%
Dolar
11.2494
2.35%
Altın
654.5580
2.54%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
589.098
0.45%
BTXN Coin
37.73
0.21%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 27 Aralık Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    27 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    B.Çekmece: Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce

    Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSİKİ ARIZA SORGULA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir