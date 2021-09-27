İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 27 Eylül Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 27 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ataşehir ilçesi: Barbaros Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ataşehir ilçesi: Fetih Mah,Esatpaşa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Büyükçekmece ilçesi: Türkoba Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bahçelievler ilçesi: Merkez Mahyenibosna

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kartal ilçesi: Çavuşoğlu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye ilçesi: İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.