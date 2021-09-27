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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 10:20
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 27 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
27 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ataşehir ilçesi: Barbaros Mah
Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ataşehir ilçesi: Fetih Mah,Esatpaşa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Büyükçekmece ilçesi: Türkoba Mah
Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bahçelievler ilçesi: Merkez Mahyenibosna
Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kartal ilçesi: Çavuşoğlu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye ilçesi: İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI