İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 27 Kasım Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 27 Kasım 2021 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah,Arnavutköy Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



