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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 27 Mayıs Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 27.05.2022 - 13:20
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 27 Mayıs Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Çekmece  : Türkoba Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    K.Çekmec : İstasyon Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Maltepe: İdealtepe Mah,Çınar Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultanbeyli : Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultanbeyli: Hamidiye Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultangaz : Yunus Emre Mah,Gazi Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri : Çanta Balaban Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Zeytinburn : Kazlıçeşme Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Çekmeköy : Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


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