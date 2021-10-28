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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 09:49
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 28 Ekim 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...
28 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arnavutköy: Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy: Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe: Abdurrahmangazi Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi: 50Yıl Mah
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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