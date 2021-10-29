İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 29 Ekim Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 29 Ekim 2021 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: Mustafa Kemal Paşa Mah,İslambey Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beykoz: Gümüşsuyu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü: Sahil Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer: Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Gümüşyaka Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.