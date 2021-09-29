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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 10:12
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 29 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
29 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Maltepe ilçesi: Bağlarbaşı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer ilçesi: Ferahevler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri ilçesi: Selimpaşa Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla ilçesi: Aydıntepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.