Petrol
86.56
-1.69%
Euro
17.9452
-0.41%
Dolar
18.5456
0.15%
Altın
979.88
-0.77%
Borsa
3209
0.00%
Bitcoin
361.214
2.96%
BTXN Coin
10.66
2.59%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 29 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 29.09.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 29 Eylül Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

    29 Eylül 2022 İSKİ kesintileri

    İSKİ'nin sitesinde yer alan arızaları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    Pentagon, Yunanistan ve Türkiye’ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı
    Dünya

    Pentagon, Yunanistan ve Türkiye’ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı

    Adana’da çocukluk arkadaşını öldüresiye dövdü
    3. Sayfa

    Adana’da çocukluk arkadaşını öldüresiye dövdü

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir