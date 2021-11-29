İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 29 Kasım Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler: İnönü Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.11.2021 08:40

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler: Büyükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi

Açıklama: Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi: 29.11.2021 09:19

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SANCAKTEPE

Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah,Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah

Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi

Açıklama: Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi: 29.11.2021 09:19

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.