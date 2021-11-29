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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım 2021 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 09:28
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...
29 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: İnönü Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.11.2021 08:40
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler: Büyükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi
Açıklama: Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi: 29.11.2021 09:19
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SANCAKTEPE
Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah,Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi
Açıklama: Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi: 29.11.2021 09:19
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.