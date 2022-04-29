Petrol
108.27
0.94%
Euro
15.61
0.35%
Dolar
14.80
0.10%
Altın
909.78
1.03%
Borsa
2437
0.36%
Bitcoin
587.221
0.28%
BTXN Coin
20.89
2.20%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 29 Nisan Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 29 Nisan Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Ümraniye : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin

    Üzerine yürüyen arkadaşını vurdu
    3. Sayfa

    Üzerine yürüyen arkadaşını vurdu

    Görüş Bildir