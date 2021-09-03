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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İSKİ, günlük olarak İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçeleri paylaşıyor. Suları kesilen vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorguluyor. Peki 3 Eylül 2021 hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 08:58
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 3 Eylül 2021 Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    3 EYLÜL 2021 SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    SİLİVRİ

    Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Merkez Mah, Yeni Mah, Cumhuriyet Mah, Fatih Silivri Mah

    Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama: 400 Açp Boru Maşon Patlağı Nedenı Ile Beslenen Bölgeye Su Verılememektedır.

    Başlama Tarihi: 03.09.2021 02:38

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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