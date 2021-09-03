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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ, günlük olarak İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçeleri paylaşıyor. Suları kesilen vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorguluyor. Peki 3 Eylül 2021 hangi ilçelerde sular kesilecek?