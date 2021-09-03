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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 08:58
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 3 Eylül 2021 Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...
3 EYLÜL 2021 SULAR NE ZAMAN GELECEK?
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Merkez Mah, Yeni Mah, Cumhuriyet Mah, Fatih Silivri Mah
Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: 400 Açp Boru Maşon Patlağı Nedenı Ile Beslenen Bölgeye Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi: 03.09.2021 02:38
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.