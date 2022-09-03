Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
365.641
-0.64%
BTXN Coin
4.69
1.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 3 Eylül Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 03.09.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 3 Eylül Cumartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

    3 Eylül 2022 İSKİ kesintileri

    Arnavutköy  : Hadımköy Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Eyüpsultan: Topçular Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Fatih  : Mevlanakapı Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultangazi  : Yunus Emre Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    UAEA Direktörü Grossi: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğü ihlal edildi
    Dünya

    UAEA Direktörü Grossi: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğü ihlal edildi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    iPhone 14 ekranları Samsung'a emanet
    Teknoloji

    iPhone 14 ekranları Samsung'a emanet

    Görüş Bildir