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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 3 Haziran Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 03.06.2022 - 17:54
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 3 Haziran Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Arnavutköy : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Avcılar : Yeşilkent Mh,Firuzköy Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultanbeyli  : Battalgazi Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


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