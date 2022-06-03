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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
- 03.06.2022 - 17:54
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 3 Haziran Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arnavutköy : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah
Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Avcılar : Yeşilkent Mh,Firuzköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultanbeyli : Battalgazi Mah
Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.