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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 03.11.2021 - 09:20
- Güncelleme : 05.11.2021 - 08:52
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 3 Kasım 2021Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...
3 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri: Mimar Sinan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri: Çanta Balaban Mah
Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.