İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 3 Şubat Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 3 Şubat Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

3 ŞUBAT 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bahçelievler: Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Yenibosna Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bağcılar : Mahmutbey Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah

Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

K.Çekmece : İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.