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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 3 Temmuz Pazar günü sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 11:05
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 3 Temmuz 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    3 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri

    Başakşehir

    Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 2Kısım Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  03.07.2022 10:25

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Esenyurt

    Etkilenen Mahalleler: Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  03.07.2022 10:16

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sarıyer

    Etkilenen Mahalleler: Çamlıtepe Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  03.07.2022 10:20

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 3 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama #1


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