Euro
14.4689
0.57%
Dolar
12.7759
0.92%
Altın
738.3420
0.47%
Borsa
1,917.17
1.15%
Bitcoin
602.383
2.85%
BTXN Coin
35.98
-2.62%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 30 Aralık Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 30 Aralık 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    30 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Güngören : Tozkoparan Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 30 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama #1

    İSKİ ARIZA SORGULA

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir