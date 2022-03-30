Petrol
109.66
1.81%
Euro
16.31
0.78%
Dolar
14.65
0.54%
Altın
906.24
0.77%
Borsa
2213
0.28%
Bitcoin
696.599
-1.20%
BTXN Coin
38.93
4.36%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 30 Mart Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 30 Mart Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    30 MART 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İSKİ'nin sitesinde, "LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" ifadeleri yer aldı.


    İlginizi Çekebilir

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Meyve ve sebzelerin renklerine göre faydaları
    Sağlık

    Meyve ve sebzelerin renklerine göre faydaları

    Benim Adım Öğretmen kitabında, genç öğretmenlere tavsiyeler
    Kitap

    Benim Adım Öğretmen kitabında, genç öğretmenlere tavsiyeler

    Görüş Bildir