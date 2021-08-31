İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 31 Ağustos 2021 Salı hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 31 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

31 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beylikdüzü ilçesi: Kavaklı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beşiktaş ilçesi: Bebek Mah,Arnavutköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beşiktaş ilçesi: Ortaköy Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Kültür Mah,Nisbetiye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan ilçesi: Akşemsettin Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer ilçesi: Rumeli Hisarı Mah,İstinye Mah,Baltalimanı Mah,Emirgan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri ilçesi: İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şile ilçesi: Alacalı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şile ilçesi: Doğancılı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.