Petrol
92.85
-0.98%
Euro
18.4705
-0.36%
Dolar
18.6148
0.18%
Altın
979.47
-0.33%
Borsa
3937
1.49%
Bitcoin
382.897
-1.28%
BTXN Coin
10.25
-3.75%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 31 Ekim Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler..
    • 31.10.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 31 Ekim Pazartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler.

    31 Ekim 2022 İSKİ kesintileri

    İSKİ'nin sitesinde yer alan arızaları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Vahit Kirişçi: Bitkisel üretim rekor kıracak
    Ekonomi

    Vahit Kirişçi: Bitkisel üretim rekor kıracak

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!
    Medya

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

    Görüş Bildir