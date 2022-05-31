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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 31 Mayıs Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 09:09
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından güncelleniyor.

    Suyu kesilen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 31 Mayıs Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    31 Mayıs İstanbul'da su kesintileri

    Eyüpsultan

    Etkilenen Mahalleler: Güzeltepe Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  31.05.2022 05:53

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Pendik

    Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah,Ahmet Yesevi Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  31.05.2022 08:36

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ kesinti sorgulama ekranı

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 31 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama #1


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