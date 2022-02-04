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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 13:39
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 4 Şubat Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
4 ŞUBAT 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bakırköy : Şenlikköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy: Suadiye Mah,Bostancı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çatalca : Ferhatpaşa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar : Acıbadem Mah
Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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