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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 08:52
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 5 Eylül 2021 Pazar günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...
5 EYLÜL 2021 SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah, Kocatepe Mah, Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Teiaş Tarafından Alibeyköy Trafo Merkezinde Yapılacak Olan Çalışma 01:00'de Başlayıp 09:00'da btecektir.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 21:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah, Kocatepe Mah, Kuloğlu Mah, Müeyyetzade Mah, Kücük Piyale Mah, Kılıç Ali Paşa Mah, Kaptanpaşa Mah, Kamer Hatun Mah, Katip Mustafa Celebi Mah, Kemankeş Mah, Kececi Piri Mah, Pürtelaş Hasan Efendi Mah, Ömer Avni Mah, Yenişehir Mah, Örnektepe Mah, Şehit Muhtar Mah, Şahkulu Mah, Yahya Kahya Mah, Piyale Paşa Mah, Piri Paşa Mah, Sururi Mah, Tom Tom Mah, Sütlüce Mah, Cami I Kebir Mah, Bülbül Mah, Catma Mescit Mah, Cihangir Mah, Cukur Mah, Bostan Mah, Asmalı Mescit Mah, Arapcami [Yeni Cami] Mah, Bedrettin Mah, Beyoğlu, Bereketzade Mah, Emekyemez Mah, Halıcıoğlu Mah, Hacı Mimi Mah, Hüseyinağa Mah, Kalyoncu Kulluğu Mah, Kadı Mehmet Mah, Hacı Hüsrev-İstiklal Mah, Fetihtepe Mah, Evliya Celebi Mah, Firuz Ağa Mah, Hacı Ahmet Mah, Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Teiaş Tarafından Alibeyköy Trafo Merkezinde Yapılacak Olan Çalışma 01:00'de Başlayıp 09:00'da Bitecektir.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 21:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENLER
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah, Oruç Reis Mah, Yavuz Selim Mah, Turgut Reis Mah, Menderes Mah, Fevzi Çakmak Mah, Birlik Mah, Kazım Karabekir Mah, Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Teiaş Tarafından Alibeyköy Trafo Merkezinde Yapılacak Olan Çalışma 01:00'de Başlayıp 09:00'da Bitecektir.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 21:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
GAZİOSMANPAŞA
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah, Mevlana Mah, Yeni Mah, Barbaros Hayrettin Paşa Mah, Karadeniz Mah, Karayolları Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Teiaş Tarafından Alibeyköy Trafo Merkezinde Yapılacak Olan Çalışma 01:00'de Başlayıp 09:00'da Bitecektir.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 21:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah, Ortabayır Mah, Nurtepe Mah, Çağlayan Mah, Yahya Kemal Mah, Telsizler Mah, Merkez Mah, Hamidiye Mah, Gürsel Mah, Gültepe Mah, Mehmet Akif Ersoy Mah, Hürriyet Mah, Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Teiaş Tarafından Alibeyköy Trafo Merkezinde Yapılacak Olan Çalışma 01:00'de Başlayıp 09:00'da Bitecektir.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 21:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah, Sultançiftliği Mah, Zübeyde Hanım Mah, Yunus Emre Mah, Gazi Mah, 75Yıl Mah, 50Yıl Mah, Esentepe Mah, Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Teiaş Tarafından Alibeyköy Trafo Merkezinde Yapılacak Olan Çalışma 01:00'de Başlayıp 09:00'da Bitecektir.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 21:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah, Mecidiyeköy Mah, Merkez Mah, Harbiye Mah, Kaptanpaşa Mah, Kuştepe Mah, Yayla Mah, İnönü Mah, İzzet Paşa Mah, Mesrutiyet Mah, Paşa Mah, Teşvikiye Mah, Halil Rıfat Paşa Mah, Duatepe Mah,Ergenekon Mah, Esentepe Mah, 19 Mayıs Mah, Bozkurt Mah, Cumhuriyet Mah, Gülbahar Mah, Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah, Eskişehir Mah, Feriköy Mah, Fulya Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Teiaş Tarafından Alibeyköy Trafo Merkezinde Yapılacak Olan Çalışma 01:00'de Başlayıp 09:0'da Bitecektir.
Başlama Tarihi : 04.09.2021 21:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.